ЕКС-КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СУДИТИМУТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ВЛАСНЕ ПРЕМІЮВАННЯ

Мар’їнським відділом Волноваської місцевої прокуратури спрямовано до Мар’їнського районного суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника військово-цивільної адміністрації м. Красногорівки Мар’їнського району за ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 366 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем та видання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу) КК України.
Досудовим слідством встановлено, що у період з липня по грудень 2016 року, перебуваючи на посаді керівника військово-цивільної адміністрації міста, чоловік шляхом видання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме «Розпорядження про преміювання працівників військово-цивільної адміністрації м. Красногорівка», незаконно призначив собі премію та отримав грошові кошти державного бюджету у сумі 18,2 тис грн.
У разі визнання його провини судом, екс-очільнику міста загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Прес-служба прокуратури Донецької області