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ГОРОСКОП НА 23 НОЯБРЯ

23.11.2018 Гороскоп Комментариев нет

Овен

Овны, не засиживайтесь дома вечером. Вам необходимо принять предложение о встрече, чтобы не упустить судьбоносное событие.

Телец

Сегодня Тельцов ждет приятный сюрприз. Этот подарок будет от близкого человека, скорее всего, это будет музыкальная подборка, красивое письмо, букет роз, некое признание в своих чувствах.\

Близнецы

Близнецы, прекратите все и всех контролировать. Так вы не успеваете жить полноценной жизнью. Отдохните, отпустите себя, помечтайте.

Рак

День пройдет совершенно спокойно. Позвольте Вселенной самостоятельно расставить все по местам и плывите сегодня по течению.

Лев

Сегодня вам придется взять на себя дополнительные обязанности. Не переживайте, это временно, но зато сколько пользы вы получите взамен.

Дева

Будьте смелее, достаточно сидеть тихонько в сторонке. Ваши заслуги должны быть замеченными.

Весы

Смело берите на себя самые сложные задачи. Вам под силу все, что свалится на ваши плечи. Но уходите с работы ровно в положенное время, чтобы не остаться там с ночевкой.

Скорпион

Уменьшите нагрузку на работе, чтобы не достичь эмоционального выгорания. Вы ценный сотрудник и все поддержат вас, чтобы не потерять.

Стрелец

Вы не можете постоянно ждать изменений от того человека, который никогда не будет к вам прислушиваться. Смиритесь с его безразличием и живите дальше.

Козерог

Нечего грустить, Козероги! Все же хорошо, просто осенняя депрессия нападает даже на самых сильных людей.

Водолей

Водолеи обычно очень тихие, но сегодня они будто ураган будут агрессивны к каждому, кто к ним обратится. Постарайтесь держать себя в руках.

Рыбы

Не делайте поспешных выводов о своем месте работы, скоро выходные, вы сможете отдохнуть и потом с новыми силами приступить к обязанностям.

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