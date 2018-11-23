ГОРОСКОП НА 23 НОЯБРЯ

Овен
Овны, не засиживайтесь дома вечером. Вам необходимо принять предложение о встрече, чтобы не упустить судьбоносное событие.
Телец
Сегодня Тельцов ждет приятный сюрприз. Этот подарок будет от близкого человека, скорее всего, это будет музыкальная подборка, красивое письмо, букет роз, некое признание в своих чувствах.\
Близнецы
Близнецы, прекратите все и всех контролировать. Так вы не успеваете жить полноценной жизнью. Отдохните, отпустите себя, помечтайте.
Рак
День пройдет совершенно спокойно. Позвольте Вселенной самостоятельно расставить все по местам и плывите сегодня по течению.
Лев
Сегодня вам придется взять на себя дополнительные обязанности. Не переживайте, это временно, но зато сколько пользы вы получите взамен.
Дева
Будьте смелее, достаточно сидеть тихонько в сторонке. Ваши заслуги должны быть замеченными.
Весы
Смело берите на себя самые сложные задачи. Вам под силу все, что свалится на ваши плечи. Но уходите с работы ровно в положенное время, чтобы не остаться там с ночевкой.
Скорпион
Уменьшите нагрузку на работе, чтобы не достичь эмоционального выгорания. Вы ценный сотрудник и все поддержат вас, чтобы не потерять.
Стрелец
Вы не можете постоянно ждать изменений от того человека, который никогда не будет к вам прислушиваться. Смиритесь с его безразличием и живите дальше.
Козерог
Нечего грустить, Козероги! Все же хорошо, просто осенняя депрессия нападает даже на самых сильных людей.
Водолей
Водолеи обычно очень тихие, но сегодня они будто ураган будут агрессивны к каждому, кто к ним обратится. Постарайтесь держать себя в руках.
Рыбы
Не делайте поспешных выводов о своем месте работы, скоро выходные, вы сможете отдохнуть и потом с новыми силами приступить к обязанностям.