БІЗНЕС ПЕРЕВЕДУТЬ НА БЕЗНАЛ: ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ

З липня 2019 року український бізнес почнуть поголовно переводити на безготівкові розрахунки, що зміниться для українців.
Частка безготівкових розрахунків в Україні продовжує зростати з року в рік. Але навіть зараз далеко не всі торговельні точки можуть похвалитися наявністю терміналу, тому там вимагають розраховуватися тільки готівкою. Нещодавно Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило проект постанови, який зобов’яже всі підприємства сфери торгівлі приймати безготівкові платежі.
Зараз в Україні більше 270 тис. терміналів
Українці все частіше розраховуються кредитними картами і мобільними додатками. Так, за даними Національного банку України, за перші шість місяців 2018 року частка обсягу безготівкових операцій в Україні склала 44 %, тоді як за аналогічний період в 2017 р ця цифра становила всього 38%.
Трохи більше половини від загальної кількості безготівкових операцій з платіжними картами припадає саме на розрахунки в торговельній мережі.
Всі підприємства повинні будуть перейти на безготівковий розрахунок вже до 2020 р
І ось, в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі знову заговорили про те, щоб перевести весь бізнес на безготівкові розрахунки. Згідно з постановою, яка діє зараз, перехід повинен був пройти ще в 2011 р
Однак запланований перехід не відбувся. Після цього в мыныстерствы неодноразово поверталися до цього питання, і ось днями був опублікований проект постанови Кабінету міністрів з новим графіком, який буде прив’язаний не до розміру населеного пункту, як було раніше, а до системи оподаткування торгового підприємства.