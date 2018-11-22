У ПОКРОВСЬКОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ПРОЙШЛА НИЗКА ЗАХОДІВ

21 листопада 2018 року у Покровському міському центрі зайнятості був насичений подіями день:
-Традиційно, щосереди було проведено засідання консалтингового центру, під час якого безробітні були ознайомлені з основними аспектами економічного розвитку власної справи, а також юридичними аспектами ведення бізнесу. Підприємців ознайомили з конкурсом грантів на розвиток бізнесу від Чеської неурядової гуманітарної організації «Людина в біді».
-Під час проведення клубної роботи «Бізнес-навігатор», представник Головного управління з питань праці у Донецькій області розповів на яких основах здійснюються відвідування підприємств, та наголосив про необхідність підприємців виконувати мінімальні гарантії працівників. Також, обговорювались питання організації стажувань та організації громадських та робіт тимчасового характеру.
-Відділом по взаємодії з роботодавцями було організовано семінар для підприємців міста, під час якого були презентовані послуги служби зайнятості, якими можуть користуватись ФОП. Особливу увагу було приділено здійсненню компенсацій витрат на оплату ЄСВ, а також безкоштовне розміщення поданих вакансій, за бажанням роботодавця, на сайті пошуку роботи robota.ua спеціалістом з рекрутингу.
-Робоча зустріч з головами сільських та селищних рад, в ході якої обговорювались питання організації громадських та тимчасових робіт на 2019 рік. Також було презентовано новий сервіс для надання послуг населенню – профдіагностичний комплекс «Веб-базова платформа для он-лайн профорієнтаційного консультування «Моя професія:консультаційна мережа».
-В робочому порядку були проведені семінари для безробітних осіб: «Семінар для осіб старше 50» та «Оволодій новою професією з орієнтацією на службу в ЗСУ».