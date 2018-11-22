ПРЕЗИДЕНТ ВНЕС В ВЕРХОВНУЮ РАДУ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИЮ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)». Документ предусматривает переименование Днепропетровской области в Днепровскую.
«Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского. Мало того, что он один из руководителей коммунистической диктатуры, он еще и со-организатор, и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа. Процедура изменения названия области предусматривает поправки в Конституцию. Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов. Нужен не пиар, а результат – то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского – на свалке истории. Руководствуясь этой логикой, подал в Верховную Раду законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую», — отметил Глава государства.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» определено, что к символике коммунистического тоталитарного режима относятся, в частности названия областей, в которых использованы имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР). Согласно этому Закону изготовления, распространения, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима на всей территории Украины запрещено.
Название Днепропетровской области содержит упоминание о Григории Петровском (1878 — 1958) — партийном, большевистском и советском деятеле, руководителе революционного движения и председателе ЦИК УССР, одном из организаторов Голодомора 1932-33 годов и главном деятеле тоталитарного коммунистического режима в Украине, а, следовательно, относится к символике коммунистического тоталитарного режима, использование которого на всей территории Украины запрещено.
Целью законопроекта является переименование Днепропетровской области для предотвращения дальнейшего использования в названии области символики коммунистического тоталитарного режима.