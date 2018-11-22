ПАВЛО РОЗЕНКО РОЗПОВІВ ПРО ЗАПЛАНОВАНІ ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙ

З 1 грудня цього року мінімальний розмір пенсій зросте до 1497 гривень. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
«Відповідний перерахунок буде здійснений також всім пенсіонерам, розмір пенсій яких залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб», — уточнив Віце-прем’єр-міністр.
З 1 січня 2019 року, за його словами, відбудеться чергове підвищення пенсій військовим пенсіонерам. «Вже другий рік поспіль будуть перераховуватися пенсії військовим пенсіонерам, а це понад півмільйона наших співгромадян», — додав Павло Розенко.
Він також нагадав, що 1 березня 2019 року відбудеться осучаснення пенсій для 10 мільйонів пенсіонерів. «Виплати зростуть приблизно на 12-17%. І це буде відбуватися вже щороку», — підкреслив Віце-прем’єр-міністр.