НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 22 ЛИСТОПАДА 22.11.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети 22 листопадаВранці іній видно – в наступному році буде гарний врожай вівса.Дощ пішов – прикмета, що пшениця вродить.Снігопади віщують непогожий травень місяць.Якщо 22 листопада іній покриє дерева, то невдовзі настануть сильні морози.Туман пророкує відлигу в найближчі дні.Качки досі в водоймах плавають і не відлітають навіть в холодний день, тепло збережеться ще довго.Гуси вийшли на лід – прикмета, що буде потепління.При похмурій погоді йде сніг – в травні буде багато дощів.Якщо віддати комусь 22 листопада стару, але не випрану річ в цей день – своє щастя в чужі руки віддати.Якщо сон приснився на Матрону, то він здійсниться на наступний день опівдні. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ