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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 22 ЛИСТОПАДА

22.11.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети 22 листопада

  • Вранці іній видно – в наступному році буде гарний врожай вівса.
  • Дощ пішов – прикмета, що пшениця вродить.
  • Снігопади віщують непогожий травень місяць.
  • Якщо 22 листопада іній покриє дерева, то невдовзі настануть сильні морози.
  • Туман пророкує відлигу в найближчі дні.
  • Качки досі в водоймах плавають і не відлітають навіть в холодний день, тепло збережеться ще довго.
  • Гуси вийшли на лід – прикмета, що буде потепління.
  • При похмурій погоді йде сніг – в травні буде багато дощів.
  • Якщо віддати комусь 22 листопада стару, але не випрану річ в цей день – своє щастя в чужі руки віддати.
  • Якщо сон приснився на Матрону, то він здійсниться на наступний день опівдні.

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