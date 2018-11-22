ДЕРЖБЮДЖЕТ ДОНЕЧЧИНИ ОТРИМАВ МАЙЖЕ 9 МЛРД ГРИВЕНЬ

Одним із основних джерел наповнення бюджету на сьогодні є добровільна сплата податків бізнесом Донеччини. Крім того, зростанню доходів також сприяє підвищення економічної активності регіону та злагоджена робота спеціалістів фіскальних органів Донеччини з протидії ухилення від оподаткування, завдяки якої держава отримує додаткові ресурси.
Протягом 10 місяців 2018 року фахівцями фіскальної служби Донецької області забезпечено надходження до державного бюджету країни в розмірі 8,9 млрд гривень.
Надходження січня – жовтня 2018 року перевищили сплату відповідного періоду минулого року на 3,5 млрд грн, або майже у 1,7 раза.
Значну частину надходжень до держбюджету, або майже 88%, забезпечують наступні податки: податок на прибуток – 3,6 млрд грн, податок на додану вартість – 2,2 млрд грн, податок на доходи фізичних осіб – 2,0 млрд гривень.
Найбільші надходження до державного бюджету країни за територіальною приналежністю належать м. Маріуполю — більше 1,8 млрд грн, м. Покровську та Покровському району – 0,9 млрд грн та м. Краматорську – 0,6 млрд гривень.