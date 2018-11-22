ГОРОСКОП НА 22 НОЯБРЯ

Козерог
Сдержанность и благоразумие поднимут ваше благосостояние.
Водолей
Лозунг дня – трудолюбие и добросовестность!
Рыбы
Сегодня неудачный день для покупок.
Овен
Звезды советуют уделить время творческим хобби.
Телец
Возможны частые смены настроения.
Близнецы
Попробуйте не давать выхода эмоциям.
Рак
Избегайте неприятных разговоров с близкими.
Лев
Может ухудшиться самочувствие, желательно остаться дома.
Дева
День удачный. Вы будете деятельны и энергичны.
Весы
Есть вероятность неприятных сюрпризов.
Скорпион
День благоприятен для прогулок.
Стрелец
Отличный день для планирования новых дел.