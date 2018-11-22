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ГОРОСКОП НА 22 НОЯБРЯ

22.11.2018 Новини Комментариев нет

Козерог

Сдержанность и благоразумие поднимут ваше благосостояние.

Водолей

Лозунг дня – трудолюбие и добросовестность!

Рыбы

Сегодня неудачный день для покупок.

Овен

Звезды советуют уделить время творческим хобби.

Телец

Возможны частые смены настроения.

Близнецы

Попробуйте не давать выхода эмоциям.

Рак

Избегайте неприятных разговоров с близкими.

Лев

Может ухудшиться самочувствие, желательно остаться дома.

Дева

День удачный. Вы будете деятельны и энергичны.

Весы

Есть вероятность неприятных сюрпризов.

Скорпион

День благоприятен для прогулок.

Стрелец

Отличный день для планирования новых дел.

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