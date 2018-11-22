В БІЛИЦЬКОМУ ЗЛОВМИСНИК ВКРАВ МАНЕКЕН З ОДЯГОМ

24-річний безробітний раніше судимий чоловік, побачивши біля магазину одягу манекен з речами, схопив його та втік. Вже за півгодини правоохоронці розшукали грабіжника. Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження.
Вчора, близько 15.00 до чергової частини Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення від жительки м.Білицьке про те, що невідомий чоловік скоїв грабіж. З’ясувалось, що перед входом до крамниці з одягом стояв манекен, одягнутий в зимову чоловічу куртку та джинси. Проходячи повз, невідомий чоловік схопив манекен й втік.
Продавець детально описав зовнішність зловмисника і вже через півгодини співробітники поліції встановили особу грабіжника та затримали його. Правопорушником виявився безробітній місцевий мешканець, який тільки в серпні вийшов із тюрми, де відбував покарання за скоєння майнових злочинів. Зловмисник зізнався, що в такий спосіб вирішив покращити своє матеріальне становище.
Речей грабіжник не встиг позбутися, вони вилучені поліцейськими в якості речових доказів.
Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років. Триває досудове розслідування.
Покровський відділ поліції Донецької області