ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 22 ЛИСТОПАДА 22.11.2018 Новини Комментариев нет 1087 — вбитий святий Ярополк Ізяславович.1675 — Оле Крістенсен Ремер представив в Паризьку академію звіт про визначення швидкості світла1708 — РПЦ, з ініціативи Петра І, проголосила анафему гетьману Івану Мазепі, яка, попри майже трьохсотлітню давність і неправомірність накладення й досі вважається Московським партіархатом легітимною.1906 — у Російській імперії почалася аграрна Столипінська реформа.1938 — Чехословацька республіка визнала автономію Карпатської України.1975 — В Іспанії відновлено монархію — по смерті диктатора Франсіско Франко влада в країні перейшла до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, котрий цього дня став королем Іспанії.1990 — 65-річна Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з поста прем’єр-міністра країни.2004 — початок Помаранчевої революції.2005 — указом Президента В. Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем Свободи.2010 — початок безстрокової акції протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ