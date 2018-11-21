НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 21 ЛИСТОПАДА 21.11.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 21 листопадаЗ’явився вранці 21 листопада іній — зима буде сніжноюРанковий туман віщує відлигаЯкщо людина народилася 21 листопада, то він буде відмінним цілителем. В якості оберега йому рекомендується носити талісман з гранатомРозвиднілося 21 листопада раніше, ніж зазвичай — чекай холоднечу найближчим часомПрактично немає шишок на хвойних деревах — це обіцяє теплу зиму без морозуБагато жолудів на дубі — зима, швидше за все, буде м’якою і теплоюМокрий сніг 21 листопада — весна буде дощовоюІній з’явився на деревах — чекай снігопаду в найближчі дніЯсний день 21 листопада — прикмета, що будуть тріскучі морозиПочути в цей день церковні дзвони — до бідиПопаритися в лазні — довго хворіти не будешЛюдина, що народилася 21 листопада, буде щасливимЯкщо приснився гарний сон, є прикмета, що не слід нікому його розповідати, інакше він не збудетьсяЯкщо поставити миску каші домовикові, то він не буде докучати господарям. А якщо ще й пригостити пивом, то добрий дух завжди прийде на допомогу Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ