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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 21 ЛИСТОПАДА

21.11.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 21 листопада

  1. З’явився вранці 21 листопада іній — зима буде сніжною
  2. Ранковий туман віщує відлига
  3. Якщо людина народилася 21 листопада, то він буде відмінним цілителем. В якості оберега йому рекомендується носити талісман з гранатом
  4. Розвиднілося 21 листопада раніше, ніж зазвичай — чекай холоднечу найближчим часом
  5. Практично немає шишок на хвойних деревах — це обіцяє теплу зиму без морозу
  6. Багато жолудів на дубі — зима, швидше за все, буде м’якою і теплою
  7. Мокрий сніг 21 листопада — весна буде дощовою
  8. Іній з’явився на деревах — чекай снігопаду в найближчі дні
  9. Ясний день 21 листопада — прикмета, що будуть тріскучі морози
  10. Почути в цей день церковні дзвони — до біди
  11. Попаритися в лазні — довго хворіти не будеш
  12. Людина, що народилася 21 листопада, буде щасливим
  13. Якщо приснився гарний сон, є прикмета, що не слід нікому його розповідати, інакше він не збудеться
  14. Якщо поставити миску каші домовикові, то він не буде докучати господарям. А якщо ще й пригостити пивом, то добрий дух завжди прийде на допомогу

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