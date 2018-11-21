Актуально:

НА ЗАМЕТКУ ПОКРОВЧАНАМ: ПОЕЗД КОНСТАНТИНОВКА — КИЕВ ВРЕМЕННО НЕ БУДЕТ ХОДИТЬ

21.11.2018 Новини Комментариев нет

Виной тому – ремонтные работы на участке Донецкой железной дороги. Несколько дней на маршрут не выйдет поезд №126 Константиновка — Киев.

Раньше этот поезд курсировал каждый день и пользовался большой популярностью, поскольку добраться из Константиновки до столицы можно было за 12 часов с небольшим.

По состоянию на сегодня закрыта продажа билетов на этот поезд с 22 по 30 ноября. В это время на одном из участков будет проходить ремонт железнодорожного полотна.

Но, как сообщили в диспетчерской службе «Укрзалізниці», из Константиновки по-прежнему можно уехать в Киев поездом Интерсити № 712 Константиновка — Киев, который отправляется из Константиновки в 16:25, и поездом № 124 Константиновка — Киев, который отправляется из Константиновки в 17:40.

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"