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МИРНОГРАДСЬКІ СПОРТСМЕНКИ ЗАЙНЯЛИ ПЕРШЕ МІСЦЕ В ЗМАГАННЯХ ЗІ СПОРТИВНОЇ АЕРОБІКИ

21.11.2018 Новини Комментариев нет

Селидове прийняло Кубок Донецької області зі спортивної аеробіки

Управління з питань фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації на своїй сторінці у facebook повідомляє, що 18 листопада в дитячо-юнацькій спортивній школі міста Селидове відбувся Кубок Донецької області зі спортивної аеробіки, присвячений Дню Гідності та Свободи в Україні.

Усього в змаганнях взяли участь 115 спортсменів з Гірника, Мирнограда та Селидового.

На відкритті дівчат і хлопців привітали начальник відділу з питань сім’ї, молоді та спорту Селидівської міської ради Сергій Горбунов і віце-президент федерації спортивної аеробіки та фітнесу Донецької області Ілона Карпенко.

За підсумками командного заліку перше місце посіли представники Мирнограда, друге – Гірника, третє – Селидового.

Усі переможці та призери змагань отримали медалі й подарунки від федерації спортивної аеробіки та фітнесу Донецької області.

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