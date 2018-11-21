ГОРОСКОП НА 21 НОЯБРЯ

Овен
Сегодня вы рискуете попасть в конфликтную ситуацию и выйти крайним. Лучше не лезьте в чужие разговоры, ничего хорошего из этого не выйдет.
Телец
Больше внимания уделяйте близким людям. Даже если их истории иногда кажутся неинтересными, потерпите, ради родных это не самые большие жертвы.
Близнецы
Сегодня вы почувствуете настоящую гармонию. Вы будете находиться в кругу людей, которые отлично взаимодействуют между собой.
Рак
Раки сегодня в хорошем настроении, что позволит им с легкостью справляться со всеми задачами. Воспользуйтесь этим!
Лев
Львы, займитесь планированием новых проектов и наконец-то закончите все старые. Пора начать смело идти вперед.
Дева
Позаботьтесь о финансовой стороне жизни, чтобы потом не влезть в долговую яму. Лучше начать экономить уже сейчас.
Весы
Весов ожидает счастье, ведь они ожидают прибыль. И вот сюрприз, они получат больше, чем рассчитывали.
Скорпион
Скорпионы, если будете иметь дело с документацией, не спешите подписывать что-либо без внимательного анализа договора. Сегодня возможен риск обмана.
Стрелец
Пришло время задуматься о своей карьере. Требуйте больше от руководства или меняйте род деятельности и отправляйтесь туда, где вас будут ценить.
Козерог
Важно любить то, чем вы занимаетесь. Важно быть с тем, кого вы по-настоящему любите. Если все эти пункты не соблюдены, нужно что-то менять, срочно!
Водолей
Водолеев ждет встреча, которую они хотят избежать любой ценой. Лучше ей все-таки состояться, это пойдет вам исключительно на пользу.
Рыбы
Вы встретите человека, который сможет изменить всю вашу жизнь. В лучшую или худшую сторону – покажет только время. Но перемены – это то, что вам необходимо.