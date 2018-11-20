ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОПЕРАТИВНО ПОВЕРНУЛИ БАТЬКАМ ЗАГУБЛЕНУ МАЛЕНЬКУ МАНДРІВНИЦЮ

Під час несення служби по охороні адмінбудівлі Селидівського відділення поліції інспектор ювенальної превенції Віталій Кущ помітив, як по вулиці йде зовсім маленька дівчинка і плаче.
Підійшовши до дитини та запитавши де її батьки, правоохоронцю вдалось з’ясувати лише те, що її звуть Карина і що їй три роки. Поліцейський негайно проінформував чергову частину про маленьку знайду. Поки дівчинка грілася та пила чай у відділку поліції, правоохоронці оперативно розшукали і доставили до поліції родичів дитини.
Виявилося, що батько та мати дівчинки були на роботі, а бабуся повинна була відвести її до дитячого садка. Зі слів жінки, поки вона зачиняла двері квартири, втратила дитину з поля зору, та коли помітила, що дівчинки немає, кинулась самостійно її шукати.
Із дорослими т.в.о. начальника Селидівського відділення поліції Євген Ващелін провів профілактичну бесіду та зауважив, що слід бути вкрай уважними і не залишати дитину без нагляду, бо це може призвести до сумних наслідків.
Бабуся маленької Карини подякувала правоохоронцям за злагоджену роботу, завдяки якій маленька мандрівниця швидко повернулась в родину.