НЕГОДА ЗАЛИШИЛА БЕЗ СВІТЛА 60 МІСТ І СІЛ В УКРАЇНІ

Через дощ і сильний мокрий сніг у ніч на вівторок було знеструмлено 60 населених пунктів у трьох областях України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«З 19 на 20 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та місцями сильний мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 3 областях, а саме: Одеська – 32, Кіровоградська – 26, Миколаївська – 2», — повідомили у відомстві.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
«Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено. Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 1 тис. 292 чол. та 856 од. техніки», — додали у ДСНС.