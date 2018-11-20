НА АЗС ДОНЕЧЧИНИ ЗА ВТРУЧАННЯ ПРОКУРАТУРИ ІЗ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ВИЛУЧЕНО ПОНАД 55 ТОН ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Завдяки скоординованим прокуратурою Донецької області заходам із запобігання та протидії нелегальній діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів, співробітниками оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області спільно із спецпідрозділом податкової міліції ДФС України, залученим до складу Об’єднаних сил, у містах Маріуполь, Авдіївка, Дружківка та Родинське встановлено 6 фактів збуту пального без отримання дозвільних документів, передбачених чинним законодавством України.
Крім того, керівниками місцевих прокуратур знайдено підстави для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про 8 кримінальних правопорушень, пов’язаних із недотриманням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створює загрозу життю та здоров’ю людей, а також законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про охорону атмосферного повітря» — з причини відсутності дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Спільні заходи щодо протидії нелегальному функціонуванню АЗС/АГЗП на Донеччині тривають.
Прес-служба прокуратури Донецької області