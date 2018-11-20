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НА АЗС ДОНЕЧЧИНИ ЗА ВТРУЧАННЯ ПРОКУРАТУРИ ІЗ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ВИЛУЧЕНО ПОНАД 55 ТОН ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

20.11.2018 Новини Комментариев нет

Завдяки скоординованим прокуратурою Донецької області заходам із запобігання та протидії нелегальній діяльності  автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів,  співробітниками оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Донецькій області спільно із спецпідрозділом податкової міліції ДФС України, залученим до складу Об’єднаних сил, у містах Маріуполь, Авдіївка, Дружківка та Родинське встановлено 6 фактів збуту пального без отримання дозвільних документів, передбачених чинним законодавством України.

Крім того, керівниками місцевих прокуратур знайдено підстави для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про 8 кримінальних правопорушень, пов’язаних із недотриманням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створює загрозу життю та здоров’ю людей, а також законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про охорону атмосферного повітря» — з причини відсутності дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Спільні заходи щодо протидії нелегальному функціонуванню АЗС/АГЗП на Донеччині тривають.

Прес-служба прокуратури Донецької області

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