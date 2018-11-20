ЗБІРНА КОМАНДА ПОКРОВСЬКА — ВОЛОДАРІ КУБКУ ОБЛАСТІ

17 листопада у м.Краматорськ на базі ДДМА пройшов Кубок Донецької області з чирлідингу та чирспорту. У змаганнях брали участь близько 150 спортсменів із різних куточків області, а також гості з таких міст як Суми, Київ, Харків.
Місто Покровськ представила збірна команда чирлідерів з м. Покровська та м.Родинське «Сherry Dance» ПМЦЗФЗН «Спорт для всіх».
Команда змагалась у різних программах та вікових категоріях, за підсумками змаганнь збірна команда м.Покровська у командному заліку заняла 1 місце та стала володарем Кубку Донецькоі області та виборола право представляти нашу область 7-8 грудня на Кубку Украіни який буде проходити у м.Киів.
Тренерський склад та батьки вихованців вдячні директору ПМЦЗФЗН «Спорт для всіх» Щербінці Віталію Олександровичу та начальнику управління сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради Михалко Леоніду Анатолійовичу за підтримку та надання транспорту для спортсменів.