ЗА ДОБУ В ПОКРОВСЬКУ ТА ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ СТАЛИСЯ ДВІ ПОЖЕЖІ ІЗ ПОСТРАЖДАЛИМИ

В смт.Гродівка в наслідок необережного поводження із вогнем загинув 78-річний чоловік, а в Покровську від полум’я постраждало молоде подружжя. За обома фактами відкриті кримінальні провадження.
Вчора близько 13.00 до чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення від диспетчера ДСНС, який повідомив, що під час гасіння пожежі в одному з приватних будинків смт. Гродівка рятувальниками був виявлений труп чоловіка. Як з’ясувалось, це був 78-річний власник оселі.
За попередньою інформацією, загоряння сталося внаслідок порушення правил експлуатації печі.
Того ж дня о 15.20 правоохоронці Покровська отримали повідомлення від медичної сестри центральної лікарні про те, що бригадою швидкої допомоги до них із чисельними опіками доставлено 19-річну жінку.
Попередньо встановлено, що потерпіла в своєму будинку перекинула ємність із займистою речовиною на включений електричний пристрій, через що в оселі сталася пожежа. На момент займання в будинку також знаходився 31-річний чоловік, який теж отримав опіки, однак від госпіталізації відмовився.
За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 270 «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» Кримінального кодексу України.
Покровський відділ поліції
Донецької області