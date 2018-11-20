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ВИХОВАНЦІ СЕКЦІЇ КІКБОКСИНГУ ЦЕНТРУ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» ПОВЕРНУЛИСЬ З КИЄВА З ЧЕРГОВИМИ НАГОРОДАМИ

20.11.2018 Новини Комментариев нет

16-18 листопада  у  Києві проходив ІІ етап Кубка Конфедерації з кікбоксингу WKA, а також Кубок України з кікбоксингу WKA серед дорослих та ветеранів.

У змаганнях взяли участь 400 учасників з  12 областей України.

Місто Покровск представили вихованці тренера-викладача з кікбоксингу ПМЦФЗН «Спорт для всіх» — Незнахіна Романа (вихованець тренера – Костенко В.Ф.), який і особисто брав участь у змаганнях. В результаті;

1 місце — Шуматов Богдан (42 кг, розділ фул-контакт)

2 місце – Незнахін Роман (85 кг, розділ кік-лайт, ветерани)

3 місце – Незнахін Роман (85 кг, розділ лайт-контакт, ветерани)

СК «Боєць» вдячний мережі showroom Mebellier за надану допомогу для участі у Кубку Конфедерації!

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