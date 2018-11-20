ВИХОВАНЦІ СЕКЦІЇ КІКБОКСИНГУ ЦЕНТРУ «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» ПОВЕРНУЛИСЬ З КИЄВА З ЧЕРГОВИМИ НАГОРОДАМИ

16-18 листопада у Києві проходив ІІ етап Кубка Конфедерації з кікбоксингу WKA, а також Кубок України з кікбоксингу WKA серед дорослих та ветеранів.
У змаганнях взяли участь 400 учасників з 12 областей України.
Місто Покровск представили вихованці тренера-викладача з кікбоксингу ПМЦФЗН «Спорт для всіх» — Незнахіна Романа (вихованець тренера – Костенко В.Ф.), який і особисто брав участь у змаганнях. В результаті;
1 місце — Шуматов Богдан (42 кг, розділ фул-контакт)
2 місце – Незнахін Роман (85 кг, розділ кік-лайт, ветерани)
3 місце – Незнахін Роман (85 кг, розділ лайт-контакт, ветерани)
СК «Боєць» вдячний мережі showroom Mebellier за надану допомогу для участі у Кубку Конфедерації!