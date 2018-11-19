У ПОКРОВСЬКУ ВІЙСЬКОВИМ ВРУЧИЛИ ВІДЗНАКИ ПРЕЗИДЕНТА

16 листопада в Покровсько-Ясинуватському об’єднаному міському військовому комісаріаті відбувся урочистий захід, присвячений нагородженню військовослужбовців відзнаками Президента України «За участь в антитерористичній операції». Про це повідомляється на сторінці військкомату в «Фейсбук».
Нагородження військовослужбовців, поліцейських, робітників СБУ, ДСНС та інших осіб, які брали безпосередню участь в АТО в Донецькій та Луганській областях, передбачено Указом Президента України від 17 лютого 2016 року «Про відзнаку Президента України «За участь в антитерористичній операції». Відзнаку введено з метою гідного відзначення осіб – захисників суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення АТО.
16 листопада Президентські відзнаки «За участь в антитерористичній операції» отримали 27 військовослужбовців з території обслуговування Покровсько-Ясинуватського ОМВК.