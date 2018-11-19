ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН: НА ПОЖЕЖІ ЗАГИНУВ ЛІТНІЙ ЧОЛОВІК

19 листопада о 10:25 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про пожежу на території приватного домогосподарства на вул. Тюленіна у с. Гродівка Покровського району Донецької області. За вказаною адресою були направлені чергові відділення 9-го Державного пожежно-рятувального загону.
На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа сталася у літній кухні. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка, 1940 року народження.
Пожежа була локалізована о 10:56 та ліквідована – об 11:05.
Від Головного управління залучалось 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
Причина виникнення пожежі встановлюється.