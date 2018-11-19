ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 19 ЛИСТОПАДА 19.11.2018 Варто знати Комментариев нет 1190 — заснований Тевтонський орден1626 — У Немирові засновано церковне братство і школу при ньому.1891 — У Німецькій імперії продали першу іграшкову залізницю.1916 — імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.1917 — втеча генералів Корнілова, Денікіна і Лукомського на Дон з Биховської в’язниці1919 — Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй1921 — декретом Ради Народних Комісарів УСРР був створений Укрмет — центральна метеорологічна служба республіки. Цей день відзначається як День працівників гідрометеорологічної служби України.1942 — почався контрнаступ радянських військ під Сталінградом (операція «Уран»)1969 — бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.1978 — в результаті масового самогубства членів секти «Народний Храм», керованою Джимом Джонсом, в Гаяні загинули 911 людей.1997 — почалася експедиція міжнародного екіпажу на борту американського космічного човна багаторазового використання «Колумбія», у якій разом із космонавтами з США та Японії брав участь перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.2003 — парламентські фракції «опозиційної четвірки» — Компартії, Соцпартії, блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна» підписали Декларацію про спільні дії. У документі наголошується на необхідності проведення наступних парламентських виборів винятково на пропорційній основі, а також на необхідності здійснення політичної реформи.2004 — у «Будинку із химерами» архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкрили музейно-культурний центр «Шедеври мистецтва України».2005 — Сенат США підтримав законопроект про скасування торговельних обмежень щодо України, відомих як поправка Джексона – Вейніка.2012 — в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ