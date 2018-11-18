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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 18 ЛИСТОПАДА

18.11.2018 Цікаво знати Комментариев нет

Народні прикмети на 18 листопада

  1. Рясний сніг — зима буде сніжною
  2. Місяць 18 листопада перебуває в серпанку — незабаром буде негода затяжне
  3. Якщо людина народилася 18 листопада, то його талісманом є діамант і циркон
  4. На гілках верби видно іній — прикмета, що зима буде тривалою
  5. Багато інею видно — чекай відлиги найближчим часом
  6. Сніг 18 листопада лягає на землю нерівно — наступного року вродить жито
  7. Дме північний вітер, але небо ясне — чекай похолодання
  8. Якщо в цей день знайти чужий віник у дворі — значить, наведена порча
  9. Якщо в ліжечко до дитини покласти чистий віник і точно такий же взяти його матері, то вони будуть здорові і щасливі протягом усього року
  10. Не можна приймати в цей день важливі рішення, укладати якісь угоди. Від серйозних справ краще утриматися
  11. Не можна 18 листопада підписувати ніякі документи — нечистий підпис вкраде
  12. Якщо здійснили велику покупку в цей день, то вона не прослужить довго
  13. Можна прибирати в хаті — за прикметами, ця робота буде вдалою
  14. Якщо сходити в лазню 18 листопада, то весь наступний рік здоровим будеш

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