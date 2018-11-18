НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 18 ЛИСТОПАДА 18.11.2018 Цікаво знати Комментариев нет Народні прикмети на 18 листопадаРясний сніг — зима буде сніжноюМісяць 18 листопада перебуває в серпанку — незабаром буде негода затяжнеЯкщо людина народилася 18 листопада, то його талісманом є діамант і цирконНа гілках верби видно іній — прикмета, що зима буде тривалоюБагато інею видно — чекай відлиги найближчим часомСніг 18 листопада лягає на землю нерівно — наступного року вродить житоДме північний вітер, але небо ясне — чекай похолоданняЯкщо в цей день знайти чужий віник у дворі — значить, наведена порчаЯкщо в ліжечко до дитини покласти чистий віник і точно такий же взяти його матері, то вони будуть здорові і щасливі протягом усього рокуНе можна приймати в цей день важливі рішення, укладати якісь угоди. Від серйозних справ краще утриматисяНе можна 18 листопада підписувати ніякі документи — нечистий підпис вкрадеЯкщо здійснили велику покупку в цей день, то вона не прослужить довгоМожна прибирати в хаті — за прикметами, ця робота буде вдалоюЯкщо сходити в лазню 18 листопада, то весь наступний рік здоровим будеш Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ