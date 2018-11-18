ГОРОСКОП НА 18 НОЯБРЯ

Овен
Заботьтесь о собственном здоровье. Употребляйте полезную пищу.
Телец
Отложите на другой день сложную работу. Сегодня стоит отдохнуть.
Близнецы
Будьте внимательными и рассудительными. День обещает быть напряженным.
Раки
Не желательно устраивать дальние поездки или посещать неизвестные места.
Лев
Суета вокруг может быстро утомить Вас. Берегите энергию.
Дева
Взвешивайте все «за» и «против» в принятии важных решений.
Весы
Возможны стрессы и конфликты в семье. Сдерживайте эмоции.
Скорпион
Доверьтесь собственной интуиции. Принимайте решение без спешки.
Стрелец
Вы сможете сделать многое успеть, если налаштуєтеся на позитивный лад.
Козерог
Комфорт и спокойствие помогут Вам сосредоточиться. Проведите время с друзьями.
Водолей
Вас ждут изменения. Возможны новые встречи и романтические отношения.
Рыбы
Хороший день для физических нагрузок, активного отдыха, спорта.