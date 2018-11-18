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ГОРОСКОП НА 18 НОЯБРЯ

18.11.2018 Гороскоп Комментариев нет

Овен

Заботьтесь о собственном здоровье. Употребляйте полезную пищу.

Телец

Отложите на другой день сложную работу. Сегодня стоит отдохнуть.

Близнецы

Будьте внимательными и рассудительными. День обещает быть напряженным.

Раки

Не желательно устраивать дальние поездки или посещать неизвестные места.

Лев

Суета вокруг может быстро утомить Вас. Берегите энергию.

Дева

Взвешивайте все «за» и «против» в принятии важных решений.

Весы

Возможны стрессы и конфликты в семье. Сдерживайте эмоции.

Скорпион

Доверьтесь собственной интуиции. Принимайте решение без спешки.

Стрелец

Вы сможете сделать многое успеть, если налаштуєтеся на позитивный лад.

Козерог

Комфорт и спокойствие помогут Вам сосредоточиться. Проведите время с друзьями.

Водолей

Вас ждут изменения. Возможны новые встречи и романтические отношения.

Рыбы

Хороший день для физических нагрузок, активного отдыха, спорта.

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