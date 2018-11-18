ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 18 ЛИСТОПАДА 18.11.2018 Варто знати Комментариев нет 1626 — У Римі Папа Римській Урбан VIII освятив собор святого Петра, нині резиденцію всіх Пап.1654 — почалася оборона козацької фортеці Буша на Поділлі від військ Речі Посполитої.1775 — Указом імператриці Катерини II в Російській імперії запроваджено поділ на губернії.1838 — (за старим стилем 6 листопада) Т.Шевченко завершив перший (втрачений) варіант «Тарасової ночі», фінальної поезії «Кобзаря Т.Шевченка». Перша поезія написана до «Кобзаря» — «Катерина».1883 — У США введено єдину систему визначення часу: доти кожне місто самé встановлювало собі час.1918 — Перемога під Мотовилівкою дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця над загонами, вірними гетьману П.Скоропадському.1918 — Проголошено незалежність Латвійської Республіки; першим главою уряду обрано Карліса Улманіса.1928 — на екрани вийшов мультфільм «Пароплавчик Віллі» виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Міккі Мауса — символу компанії.1933 — об’єднаний пленум Центрального комітету та Центральної контрольної комісії КП(б)У розглянув питання про «український націоналістичний ухил» і прийняв постанову про припинення політики українізації.1935 — Розпочався Варшавський процес над групою членів ОУН. Закордонна й місцева преса подавала реферовані промови обвинувачених, які зуміли схилити на свій бік багатьох симпатиків (завершився 13 січня 1936).1935 — У Ризі відкрито Монумент Свободи1978 — в джунглях Гаяни близько 1000 учасників секти «Храм Народів» покінчили життя самогубством1990 — Патріарх УАПЦ Мстислав Скрипник прибув зі США до Києва, де в соборі св. Софії відбулася його інтронізація2005 — Сенат США скасував обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України.2007 — внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві «Шахта ім. О. Ф. Засядька» (Донецьк) загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні) Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ