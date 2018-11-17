НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 17 ЛИСТОПАДА 17.11.2018 Варто знати Комментариев нет 17 листопада: прикмети дняУ цей день нічого не можна виносити з дому і давати в борг. Інакше нещастя на себе наврочите.Щоб нечиста сила в житло не проникла, над дверима і вікнами потрібно крейдою хрести накреслити. Також на підвіконні можна розкласти грона горобини.Захистити свій будинок можна і за допомогою підкови або зміїних кожушок (старої шкури, яку змії скидають в період линьки).У цей день не можна грати весілля, судитися, починати нові справи, знайомитися з людьми. Все це не принесе користі.Щоб чоловік кинув пити або гуляти, його в цей день слід утримати будинку. Якщо це зробити, то він переосмислити свою поведінку і стане на шлях істинний. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ