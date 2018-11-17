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ГОРОСКОП НА 17 НОЯБРЯ

17.11.2018 Гороскоп Комментариев нет

Овен

Настройтесь на перемены в жизни, подготовьте себя к сюрпризам и неожиданностям.

Телец

Будьте реалистами в своих мечтах и желаниях. Тогда они осуществятся.

Близнецы

Возможны неожиданности, которые можно было предусмотреть. Будьте морально готовы.

Рак

Вероятно, придется возвращаться к старым делам, разгребать проблемы.

Лев

Получите неплохой шанс укрепить свой авторитет и даже изменить судьбу.

Дева

Время серьезно задуматься о будущем. Возможны новые предложения.

Весы

Вероятны успехи в карьере, положительные сдвиги в личной жизни.

Скорпион

Прежде чем решать какую-то новую проблему, посоветуйтесь с близкими людьми.

Стрелец

Друзья и единомышленники будут рядом, и вы поможете друг другу.

Козерог

Чтобы избежать возможных конфликтов и неприятностей, зря не рискуйте.

Водолей

Хороший период для деловых встреч и важных дел.

Рыбы

Удачный день, чтобы провести его с семьей и друзьями.

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