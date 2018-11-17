ГОРОСКОП НА 17 НОЯБРЯ

Овен
Настройтесь на перемены в жизни, подготовьте себя к сюрпризам и неожиданностям.
Телец
Будьте реалистами в своих мечтах и желаниях. Тогда они осуществятся.
Близнецы
Возможны неожиданности, которые можно было предусмотреть. Будьте морально готовы.
Рак
Вероятно, придется возвращаться к старым делам, разгребать проблемы.
Лев
Получите неплохой шанс укрепить свой авторитет и даже изменить судьбу.
Дева
Время серьезно задуматься о будущем. Возможны новые предложения.
Весы
Вероятны успехи в карьере, положительные сдвиги в личной жизни.
Скорпион
Прежде чем решать какую-то новую проблему, посоветуйтесь с близкими людьми.
Стрелец
Друзья и единомышленники будут рядом, и вы поможете друг другу.
Козерог
Чтобы избежать возможных конфликтов и неприятностей, зря не рискуйте.
Водолей
Хороший период для деловых встреч и важных дел.
Рыбы
Удачный день, чтобы провести его с семьей и друзьями.