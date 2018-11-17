В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СОКРАТИЛИ СПИСОК ТЕХ, КТО ПОЛУЧИТ СУБСИДИИ

В Министерстве социальной политики решили сократить количество тех, кто будет получать государственную помощь в новом отопительном сезоне. Об этом сообщил вице-премьер Павел Розенко.
В правительстве отметили, что субсидии урежут тем гражданам, у которых есть жилая недвижимость, которую они сдают в аренду. Также государственную помощь не получат граждане, которые владеют дорогими автомобилями, имеют теневые доходы или обладают большой жилой площадью.
При этом, Розенко заявил, что удалось урегулировать вопрос с безработными украинцами и теми гражданами, которые только прописаны в квартире, а проживают в другом месте. Все эти категории граждан смогут рассчитывать на государственную помощь в случае выполнения всех необходимых условий.
Местные органы получили больше власти в принятии решений и урегулировании спорных вопросов. Отдельные категории граждан, которые получают льготы, в новом отопительном сезоне должны будут сделать выбор: льготы или субсидии.