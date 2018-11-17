ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 17 ЛИСТОПАДА 17.11.2018 Варто знати Комментариев нет 1663 — укладені т. зв. «Батуринські статті» між гетьманом І. Брюховецьким та московським урядом що дещо обмежували гетьманську владу в Україні на користь московського царя.1804 — Засновано університет у Харкові.1852 — Пруський уряд розпустив Союз комуністів, очолюваний Карлом Марксом.1869 — Відкрився Суецький канал.1913 — Панамським каналом проходить перше судно.1939 — тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів вийшли на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але були арештовані й розстріляні або відправлені в концтабори. На пам’ять про цю подію Україна, згідно з Указом Президента (№ 659/99, від 16 червня 1999), разом із світовою спільнотою відзначає День студента.1943 — війська 1-го Українського фронту на 2 дні здобули місто Коростень Житомирської області, увечері того ж дня червоноармійські сили вибиті з райцентру Попільня1948 — введено в експлуатацію газопровід Дашава — Київ, діаметром 500 мм і довжиною 509 км. Офіційний день заснування «Київтрансгазу».1953 — Відкриття доступу в мавзолей Леніна — Сталіна.1959 — Південноафриканьска компанія «Де Бірс», Йоганнесбург, починає виготовлення штучних діамантів.1964 — Велика Британія заявляє про свій намір заборонити експорт зброї до Південної Африки.1967 — «The Beatles» закінчують роботу в студії над альбомом «Magical Mystery Tour».1968 — Переговори в Солсбері між представниками Великої Британії і Родезії заходять в безвихідь.1969 — В Гельсінкі починаються радянський-американські переговори по обмеженню стратегічних озброєнь.1970 — Після м’якої посадки на поверхню Місяця в районі Моря Дощів космічної станції «Місяць-17» в подорож по супутнику Землі відправляється «Місяцехід-1».1971 — Військовий переворот в Північній Ірландії.1989 — Поліція розігнала студентську демонстрацію в Празі, приурочену до 50-річчя протестів проти нацистської окупації 1939 р. З цього фактично почалася «оксамитова революція», що повалила комуністичну владу в Чехословацькій Соціалістичній Республіці.1989 — Беназір Бхутто обрали прем’єр-міністром Пакистану.1994 — Верховна Рада України скасувала Декларацію про суверенітет Криму (Постанова ВРУ № 250/94-ВР «Про виконання Постанови Верховної Ради України „Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим“»).2000 — Україна ніколи не буде ядерною державою, заявив екс-президент України Леонід Данилович Кучма на зустрічі із студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.2001 — Один з трьох пілотів-терористів з Гамбурга за день до нападу на США написав докладний прощальний лист своїй подрузі до Бохум.2001 — Колишній президент Афганістану Бурхануддін Раббані повернувся до Кабула через п’ять років після того, як був зміщений рухом «Талібан». Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ