16 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ

16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення і зв’язку. Це свято започатковано 1994 року згідно з указом Президента на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення і телекомунікаційної галузі України.
1994 року Укртелерадіокомпанія запропонувала керівництву держави встановити 16 листопада як професійне свято для теле-, радіопрацівників. Саме цього дня 1924 року в Харкові вийшла в ефір перша передача українського радіо. 11 листопада 1994 року, в переддень 70-річчя початку радіомовлення в Україні, був виданий відповідний указ. З того часу 16 листопада вважається днем працівників електронних мас-медіа України.
Галузь зв’язку та сфера інформатизації України налічує понад тисячу операторів зв’язку, 500 провайдерів мережі Інтернет, 15 тис. відділень поштового зв’язку, 10 профільних вищих навчальних закладів, які щорічно готують близько 30 тис. фахівців у сфері телекомунікацій, понад 10 науково-дослідних і проектних інститутів.
Нині в Україні близько 12 млн абонентів фіксованого телефонного зв’язку, більше 40 млн (86% населення країни) абонентів мобільного зв’язку, державне телебачення може дивитися 94,5% населення, послугами Інтернет користується близько 8,5 млн жителів України, кількість веб-сайтів досягла 32 тис.
Тож вітаємо працівників телебачення, радіо та зв’язку і зичимо професійних успіхів!