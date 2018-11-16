УСІ УКРАЇНСЬКІ МАГАЗИНИ ЗОБОВ’ЯЖУТЬ ПРИЙМАТИ БАНКІВСЬКІ КАРТИ – МЕРТ 

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі розробили проект постанови Кабміну з новим графіком переведення всіх закладів торгівлі на прийом безготівкових розрахунків із липня 2019 року, повідомили на сайті МЕРТ.
У Міністерстві стверджують, що нові зміни розробили у зв’язку із тим, що чинний графік переходу на термінали втратив актуальність ще 7 років тому.
До 1 липня 2019 року – безготівкові платежі зобов’язані приймати всі, хто здійснює: реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; реалізацію підакцизних товарів; реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння; реалізацію лікарських засобів; діяльність з надання житлово-комунальних послуг; медичну та стоматологічну практики; діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (крім закладів, які не мають зали для обслуговування споживачів); діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.
До 1 січня 2020 року – суб’єкти господарювання, які ведуть: торгівлю автотранспортними засобами; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів; торгівлю мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів; надання в оренду транспортних засобів; поштову та кур’єрську діяльність; пасажирські і вантажні перевезення залізничним, автомобільним, водним або повітряним транспортом; діяльність фітнес-центрів; діяльність у сфері культури; діяльність закладів охорони здоров’я (лікарняних закладів) незалежно від форм власності; страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування.
До 1 липня 2020 року – інші суб’єкти господарювання, котрі реалізують товари (надають послуги), вартість яких становить понад 50 неоподатковуваних мінімумів.