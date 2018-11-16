СВЯТКОВИЙ ЗАХІД ДО ДНЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

16 листопада в опорній школі № 9 до Дня української писемності та мови співробітниками Покровського історичного музею спільно з членами громадської організації «Творче об’єднання «Суцвіття» відбувся святковий захід. Згідно з указом президента Леоніда Кучми 9 листопада оголошено Днем української писемності та мови і відзначається з листопада 1997 р.
До заходу долучилися учні учбових закладів Покровської міської ради – НВК № 1, 2, Ліцею «Надія», ЗОШ № 2,3,6,12,15 та відповідно опорної школи № 9. Зустріч стала ще однією сходинкою до взаєморозуміння та мовного єднання. Під час заходу звернулися до історії української писемності. Члени Творчого об’єднання «Суцвіття» Чорна Л.К., Останіна Н.С. та Тотарчук Н.О. виступили з побажаннями поважати культурну спадщину рідного народу. У залі лунали неймовірно теплі та проникливі авторські вірші поетес. Великим приємним здивуванням були виступи учнів шкіл, у їх виконанні звучали вірші українських класиків і написані особисто. Під час виступу дітей відчувалась безмежна любов до рідної мови, рідного краю, його традицій, почуття поваги до всього свого українського, бажання розмовляти рідною мовою.
Багата і милозвучна наша рідна українська мова. Вона – найпрекрасніше диво, скарбниця, в якій зберігається історія нашого народу, його душа, культура. Слова – це крила ластівки, вона їх не відчуває, але без них не може злетіти. Тож маємо зробити все для того, щоб не згорнулися крила, щоб не обірвалася золота нитка, яка веде з давнини в наші дні.