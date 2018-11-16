ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ НА ЗАХИСТІ МИТНИХ РУБЕЖІВ КРАЇНИ

Головним управлінням ДФС у Донецькій області проводиться комплекс широкомасштабних організаційно-практичних заходів «Рубіж-2018», у ході якого основна увага приділяється контрабанді товарів через митний кордон України або взагалі поза митним контролем, виявленню порушень при здійсненні експортно-імпортних операцій та незаконному обігу підакцизних товарів.
За січень-жовтень поточного року співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області спільно з працівниками прокуратури Донецької області в рамках проведення операції «Рубіж 2018» зруйновано злочинні схеми, загальна сума збитків за якими становить 11,7 млн гривень. За результатами перевірок законності ланцюгів постачання імпортної продукції зареєстровано 2 кримінальних провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального Кодексу України (умисне ухилення від сплати податків).
Також, в рамках розслідування 3 кримінальних проваджень за ст.204 КК України припинено незаконний обіг підакцизних товарів на суму близько 1,7 млн гривень.
Крім того, за 10 місяців 2018 року співробітниками податкової міліції Донеччини разом з працівниками митної служби складено 19 протоколів про порушення митних правил, згідно яких порушники повинні сплатити штрафів на 1,8 млн грн, та спрямовано до Донецької митниці 13 запитів щодо перевірки правильності визначення митної вартості, за результатами яких донараховано додаткових митних платежів на суму 1,3 млн гривень.