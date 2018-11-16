НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА 16 ЛИСТОПАДА 16.11.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 16 листопадаСніг випав на мерзлу землю — наступний рік буде урожайнимЯкщо людина народилася 16 листопада, то його талісманом є онікс. Іменинник, швидше за все, буде майстром на всі рукиМорозний день 16 листопада — наступний рік буде невдалим для селянинаУ печі сильно дрова горять — чекай бурю найближчим часомХмари низько пливуть по небу — ознака, що незабаром настане по-справжньому зимова холоднечаЛід став на річці — можна сподіватися на добрий урожай у наступному роціВвечері 16 листопада вдарив мороз — зима буде досить теплою і без істотних перепадів температурКріт риє нору на північній стороні — буде відлига, на західній — сира погода, на південній — холоду, на східній — всю зиму буде тепло і сухо.Миші почали рити нори — чекай холоднечуСніг 16 листопада вже лежить, але ще не все листя опало з дерев, — рік буде неврожайним.Дрова в печі не горять — настане відлига. Сильне полум’я, навпаки, віщує сильні снігопади і бураниДим стовпом іде — згідно з прикметами, чекай холодівЯкщо необхідно піти далеко з дому в цей день, потрібно обов’язково прочитати молитвуЯкщо використовувати парфуми в цей день, то жоден дух не чіпатиме Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ