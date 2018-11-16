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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ НА 16 ЛИСТОПАДА

16.11.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 16 листопада

  1. Сніг випав на мерзлу землю — наступний рік буде урожайним
  2. Якщо людина народилася 16 листопада, то його талісманом є онікс. Іменинник, швидше за все, буде майстром на всі руки
  3. Морозний день 16 листопада — наступний рік буде невдалим для селянина
  4. У печі сильно дрова горять — чекай бурю найближчим часом
  5. Хмари низько пливуть по небу — ознака, що незабаром настане по-справжньому зимова холоднеча
  6. Лід став на річці — можна сподіватися на добрий урожай у наступному році
  7. Ввечері 16 листопада вдарив мороз — зима буде досить теплою і без істотних перепадів температур
  8. Кріт риє нору на північній стороні — буде відлига, на західній — сира погода, на південній — холоду, на східній — всю зиму буде тепло і сухо.
  9. Миші почали рити нори — чекай холоднечу
  10. Сніг 16 листопада вже лежить, але ще не все листя опало з дерев, — рік буде неврожайним.
  11. Дрова в печі не горять — настане відлига. Сильне полум’я, навпаки, віщує сильні снігопади і бурани
  12. Дим стовпом іде — згідно з прикметами, чекай холодів
  13. Якщо необхідно піти далеко з дому в цей день, потрібно обов’язково прочитати молитву
  14. Якщо використовувати парфуми в цей день, то жоден дух не чіпатиме

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