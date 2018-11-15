СПРОБА ПРИДБАТИ ТОВАР НА ІНТЕРНЕТ-САЙТІ ВИЯВИЛАСЬ ДЛЯ МЕШКАНЦЯ МИРНОГРАДУ НЕ ВДАЛОЮ

Майже сім тисяч гривень втратив 44-річний чоловік, перерахувавши псевдо-продавцю передплату за обладнання для салону краси. Правоохоронці встановлюють особу шахрая.
Незважаючи на численні попередження правоохоронців про обережність під час здійснення покупок в інтернеті, громадяни продовжують потрапляти до тенет шахраїв. Так, вчора ряди ошуканих поповнив мешканець Мирнограду. Потерпілий розповів у відділенні поліції, що йому необхідно було придбати обладнання для салону краси. Для цього чоловік знайшов «цікаву» пропозицію на одному з відомих інтернет-сайтів, зв’язався із продавцем, який сказав, що як тільки передплата в розмірі 6 тисяч 860 гривень опиниться на його банківському рахунку, він одразу відправить замовлення і повідомить номер декларації відправлення. Покупець виконав цю умову, однак після отримання грошей, продавець зник, вимкнувши свій мобільний телефон і видаливши своє оголошення з сайту. Ошуканому громадянину не залишалося нічого, як звернутися за допомогою в поліцію.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 3-х років обмеження волі.
Покровський відділ поліції
Донецької області