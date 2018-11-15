ПРОКУРАТУРА ПОВЕРНУЛА ДЕРЖАВІ ПОНАД 203 ГА ЗЕМЛІ ВАРТІСТЮ 5,3 МЛН ГРН

У 2005 році між Великоновосілківською районною державною адміністрацією та сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір оренди 9 земельних ділянок, що відносяться до земель запасу та входять до резервного фонду Євгенівської сільської ради, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Загальна площа угідь з ріллям та пасовищами склала 203,3 га.
Проте, у порушення умов договору, вказані землі використовувались орендарем неналежним чином, а плата за них надходила місцевому бюджету не у повному обсязі, що спричинило збитки держлдаві на суму 144,5 тис грн.
Факти тривалого і систематичного порушення відповідачем грошових зобов’язань із здійснення орендних платежів стали приводом для направлення керівником Красноармійської місцевої прокуратури позову до Господарського суду Донецької області, який на даний час задоволено у повному обсязі.
Відтак, за рішенням суду з сільгосптовариства на користь Великоновосілківської РДА стягнуто заборговану орендну плату, договір оренди землі, вартість якої на теперішній час складає понад 5,3 млн грн, розірвано, а підприємство зобов’язано повернути землю на користь Головного управління Держгеокадастру в Донецькій області.
Прес-служба прокуратури Донецької області