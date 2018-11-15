НЕПОМІТНІ ПІШОХОДИ: ЯК УБЕЗПЕЧИТИ СЕБЕ І ДІТЕЙ В ТЕМНУ ПОРУ ДОБИ НА ДОРОЗІ?

Найчастіше аварії відбуваються через нетверезих водіїв або необережність пішоходів, які у сутінках стають «невидимими». Поліцейські розповідають як зберегти життя на дорозі у темний час доби.
Наїзд на пішохода — один з найпоширеніших видів ДТП, причому найчастіше відбувається це в темний час доби. Як відомо, осінньо-зимовий період — далеко не найкращий час для водіїв і пішоходів. Бруд, сльота і полій на проїжджій частині «працюють» на небезпеку учасників дорожнього руху. З настанням осені темніти починає раніше, видимість на дорогах помітно погіршується, в результаті аварій стає більше і все частіше під колеса автомобілів потрапляють пішоходи.
Це обумовлено тим, що помітити людину, не позначену світлоповертаючими елементами, яка переходить проїжджу частину, або йде по краю дороги, досить складно.
Основна проблема полягає в тому, що найчастіше пішоходи вважають, нібито водій автомобіля бачить їх, і без необхідної обережності виходять на проїжджу частину. У той же час водій занадто пізно помічає пішохода, який в темряві і при світлі зустрічних фар зливається з асфальтом.
За даними автоінспекції, на темній дорозі видимість в ближньому світлі фар автомобіля складає в кращому випадку 50 метрів.
Захистити себе від можливих наїздів в темний час доби можна, якщо носити світлоповертаючі елементи на одязі та інших верхніх аксесуарах — шапках, сумках, рюкзаках.
Дітям дані елементи батьки повинні прикріпити на верхній одяг. Щоб зробити дитину більш помітним на дорозі, необхідно використовувати світловідбиваючі елементи і на одязі, і на ранці. Для цих цілей підходять стікери, флікери-підсвічування, флікери-браслети. Найбільш помітними є флікери білого або лимонно-жовтого світла. При виборі шкільного ранця рекомендується віддавати перевагу тим, на яких вже присутні світловідбиваючі елементи у вигляді нашивок, вставок і т.п, завдяки яким дитину можна буде побачити навіть на значній відстані.
Пішоходи старшого віку, які світлоповертаючі елементи не використовують в межах міста, можуть мати і тримати їх в сумці, кишені, і якщо виникне ситуація, коли вночі знадобиться здійснювати свій шлях по неосвітленим дорогам — це маленький елемент допоможе зберегти життя.
Якщо у пішохода є такий флікер, то відстань, з якого водій може його помітити, зростає 150 метрів. І це є найбільш дієвим способом убезпечити себе на дорозі, так як використання світлоповертального аксесуару зменшує ризик наїзду на пішохода в темний час доби на 85 відсотків.
Шановні учасники дорожнього руху переглянете свою поведінку на дорозі, подбайте про власну безпеку. Вдягайтесь помітно. Будьте відповідальними пішоходами. Бережіть себе і своїх близьких!
Покровський відділ
поліції Донецької області