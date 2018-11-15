ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ: ЗАПРОВАДЖЕНО НОВИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ СЕРВІС З ДИСТАНЦІЙНОГО ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТІВ ВІДКРИТИХ КЛЮЧІВ

Покровсько-Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області звертає увагу платників, що для клієнтів Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, яких на сьогодні майже 1 мільйон, став доступним новий електронний сервіс від ДФС — повторного формування сертифікатів за електронним запитом.
Кожен клієнт акредитованого центру відтепер має змогу самостійно, у режимі 24/7, а головне – дистанційно, протягом 2 – 3 хвилин отримати новий сертифікат, який матиме строк чинності до 2 років. Таким чином, клієнтам вже не потрібно витрачати свій час та особисто відвідувати центр для отримання сертифіката.
Скористатись зазначеним сервісом зможуть виключно клієнти АЦСК ІДД ДФС, які:
мають чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку чинності сертифікатів залишилось декілька днів);
реєстраційні дані власника сертифікатів залишились без змін (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
особистий ключ клієнта не є скомпрометованим, а пароль захисту до нього відомий лише його власнику.
Для початку використання нового сервісу необхідно завантажити та встановити останню версію безкоштовного програмного забезпечення ІІТ Користувач ЦСК-1, яке розміщено у відповідному розділі веб-сайту АЦСК ІДД ДФС – https://acskidd.gov.ua.
Також для зручності платників податків при користуванні цим новим сервісом фахівцями АЦСК ІДД ДФС розроблено Відеоінструкцію по повторному формуванню сертифіката за електронним запитом, яку можна переглянути на офіційному веб-порталі ДФС.