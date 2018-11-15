ВИДАЧА КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ – ОДНА З НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ПОСЛУГ У ПЛАТНИКІВ ДОНЕЧЧИНИ

У жовтні 2018 року зафіксовано 26,1 тис. звернень представників бізнесу та громадян до органів фіскальної служби Донецької області за отриманням адміністративних послуг, що на 30,5% більше, ніж у вересні 2018 року.
Відмовлено в наданні 103 адміністративних послуг, або лише 0,4% від загальної кількості звернень, оскільки суб’єктами звернень не були дотримані відповідні умови для отримання адміністративних послуг.
Як і раніше, найбільш популярною у жовтні поточного року залишається адміністративна послуга з видачі картки платника податків про реєстраційний номер з Державного реєстру фізичних осіб-платників (далі ДРФО) – видано 9279 таких карток, що становить 35,6% від загальної кількості наданих адмінпослуг.
Також запитуваними адміністративними послугами у звітному місяці були видача відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 3502 (13,4%), надання витягів з реєстру платників єдиного податку – 3391 (13%), реєстрація платника єдиного податку – 2801 (10,7%), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку – 2800 (10,7%), реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 1148 (4,4%) та інші.
Головним управлінням ДФС у Донецькій області видано 763 ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами (409 і 354 ліцензій відповідно), анульовано 172 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами за заявами суб’єктів господарювання (102 і 70 ліцензій відповідно).