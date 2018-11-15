АГРАРІЇ ДОНЕЧЧИНИ ЗАВЕРШИЛИ КОМПЛЕКС ОСІННЬОГО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ

Сільгоспвиробники Донеччини звітують про завершення осіннього комплексу польових робіт та збирання врожаю сільськогосподарських культур.
За інформацією Департаменту АПР області, станом на 13 листопада зернові та зернобобові культури по всіх категоріях господарств області зібрано на площі — 572,3 тис. га (100% до прогнозу), валовий збір зерна складає 1,38 млн тонн, середній показник врожайності — 2,41 т/га.
Окрім цього, на території області завершено сівбу озимих культур на зерно та зелений корм під урожай 2019 року. По всіх категоріях господарств області станом на 13 листопада озимі культури посіяно на площі 383,5 тис. га (110,5% до прогнозу)
Дані моніторингу свідчать, що сходи озимих культур на зерно під урожай 2019 року отримані на площі 308,8 тис. га, або 87,4% до фактично посіяних площ. У доброму стані перебувають 15,9% посівів, в задовільному — 42,3%, в слабкому та зрідженому — 41,8% площ.
Крім того сходи озимого ріпаку на зерно отримано на площі — 26,9 тис. га або 94,8% до фактично посіяних площ. В доброму стані перебуває 24,3% посівів, в задовільному — 41,9%, слабкі та зріджені посіви спостерігаються на 33,8% площ.