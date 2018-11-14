ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 14 ЛИСТОПАДА 14.11.2018 Варто знати Комментариев нет 1918 — намагаючись заручитись підтримкою Антанти, гетьман Скоропадський проголосив федерацію Української Держави з майбутньою небільшовицькою Росією, що стало приводом до антигетьманського повстання. На засіданні Українського Національного Союзу створена Директорія Української Народної Республіки — тимчасовий революційний орган.1918 — На першому засіданні Національних зборів Томаш Масарик був обраний президентом Чехословацької республіки.1918 — з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського було засновано Українську Академію наук та визначений її офіційний статус.1920 — Уряд УНР був змушений залишити Україну та переїхати до Польської республіки.1925 — У Чехословацькій республіці створено Леґію українських націоналістів.1940 — У Берліні невдачею закінчились радянсько-німецькі переговори про розділ сфер впливу і приєднання СРСР до Троїстого пакту (Третій Рейх — Королівство Італія — Японська імперія).1944 — У Києві відкрився Державний музей українського мистецтва.1963 — потужний підводний вулканічний вибух утворює острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії. Лава і чорні колони диму виходять з поверхні океану. Територія новоутвореного вулканічного острова — 1.7 км2.1999 — на посаду Президента України вдруге обрано Л. Д. Кучму, що обіймав цей пост з 19.07.1994 по 23.01.2005.2005 — Корпорація Boeing оголосила про старт виробництва літака Boeing 747-8. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ