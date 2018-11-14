І ЗНОВУ НЕЗАКОННА АЗС: ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ ДОНЕЧЧИНИ ВИЛУЧИЛА ПАЛЬНЕ НА 0,7 МЛН ГРИВЕНЬ

Чергову незаконну АЗС виявила податкова міліція ГУ ДФС у Донецькій області в ході проведення заходів в рамках операції «Акциз-2018».
Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Донецькій області спільно з спецпідрозділом податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил, за координацією прокуратури Донецької області встановлено факт функціонування АЗС без відповідних дозвільних документів у місті Констянтинівка Донецької області.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 21 тонну пально-мастильних матеріалів на суму орієнтовно 723 тис. грн та складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 164 Кодексу України про адміністративне правопорушення (Порушення порядку провадження господарської діяльності).
Матеріали спрямовано до територіального суду для притягнення винних осіб до відповідальності.
Заходи щодо протидії нелегальному функціонуванню автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів тривають.