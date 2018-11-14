УВАГА РОЗШУК! ДОПОМОЖІТЬ ВСТАНОВИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗНИКЛОЇ ДИТИНИ

Покровським відділом поліції розшукується Климко Никита Сергійович 12.10.2001 р.н., житель м. Покровськ, який 02.11.2018 пішов з дому та не повернувся.
Був одягнений: червона куртка пуховик коротка, темні спортивні штани, пайта темно-синя з капюшоном.
З собою мав учнівський квиток Межівського сільськогосподарського училища, мобільний телефон залишив вдома.
Наразі особовий склад відділу поліції задіяно на пошуки зниклого неповнолітнього. Правоохоронці опитують місцевих мешканців, встановлюють свідків, орієнтування з прикметами зниклого розповсюджені на блок-постах, авто та залізничних вокзалах, у місцях масового скупчення людей.
Правоохоронці звертаються до всіх хто має будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваного чоловіка звертатися на лінію 102 або за телефоном 066-083-63-94.
Покровський відділ поліції Донецької області