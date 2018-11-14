РОЗПОЧАТО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ РОЗБІЙНОГО НАПАДУ НА ЮВЕЛІРНИЙ МАГАЗИН

13 листопада, приблизно о 16:40, до чергової частини Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області від диспетчера Управління поліції охорони у м. Бахмуті надійшло повідомлення про те, що у центрі міста скоєно озброєний напад на ювелірний магазин «Діамант».
За попередніми даними, до приміщення вказаного торговельного закладу, де у той час перебували двоє продавців, керуючий та працівник приватної охоронної фірми, увійшов невідомий чоловік, імовірно у камуфляжному одязі, який здійснив один постріл із вогнепальної зброї в область голови охоронця, після чого викрав з вітрини кілька ювелірних виробів із золота та з місця скоєння злочину втік.
38-річний охоронець від отриманого вогнепального поранення загинув на місці.
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбійний напад) та п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.
На даний час тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, спрямовані на з’ясування усіх обставин вказаної резонансної події, встановлення особи злочинця, його розшук та притягнення до кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Артемівської місцевої прокуратури.
Прес-служба прокуратури Донецької області