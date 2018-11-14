З’ЯСОВУЮТЬСЯ ОБСТАВИНИ ЗАГИБЕЛІ ДВОХ ПРАЦІВНИКІВ  ПРАТ «АЗОВСТАЛЬ» У МАРІУПОЛІ

Під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури №2 проводиться досудове розслідування за фактами загибелі двох працівників Приватного акціонерного товариства «МК «Азовсталь».
Установлено, що 5 листопада, о 12:00, в одному з цехів підприємства 29-річний монтажник підрядної організації при виконанні робіт з підвищеною небезпекою впав з висоти та отримав травми, несумісні із життям.
Крім того, 6 листопада, об 11:00, на майданчику обслуговування шламопроводу виявлено труп 36-річного слюсаря-ремонтника комбінату, який лежав впритул до відкритого люка шламопроводу. За попередніми даними, смерть чоловіка настала внаслідок гострого отруєння окисом вуглецю.
За вказаними фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, яке спричинило загибель людини) КК України.
Проведення досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях доручено слідчим СВ Лівобережного відділу поліції ЦВП ГУНП в Донецькій області. На даний час досудове розслідування триває, з’ясовуються усі обставини та причини смертельних випадків.
Прес-служба прокуратури Донецької області