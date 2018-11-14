ГОРОСКОП НА 14 НОЯБРЯ

Овен
Попробуйте сегодня закрыть все важные дела, чтобы потом не работать сутками. Главное –утром выпейте чашечку хорошего кофе и прогуляйтесь по осеннему парку, чтобы вдохновить себя на новые свершения.
Телец
Обдумайте, какие у вас реальные планы на будущее. Пропишите, как вы сможете реализовать все в кратчайшие сроки. Организуйте все очень щепетильно, чтобы получить хороший результат.
Близнецы
Активничайте в первую половину дня, потом, чтобы пощадить здоровье, лучше умерьте свой пыл. Во второй половине направьте свою энергию на что-то творческое, что не будет вас утомлять.
Рак
Пригласите любимого человека на свидание. Романтический ужин укрепит и без того сильную связь. Почему бы и не устроить незапланированный медовый месяц?
Лев
Львы, не ленитесь, это не принесет вам успешного будущего. Все радости жизни придут после упорного труда.
Дева
Девы, среда – это ваш день. Все дела, за которые вы будете браться, принесут гигантский успех. Главное – сумейте уберечь все то, что свалится вам на голову.
Весы
Вы так долго бежали от прошлого, но так и не попытались его принять и проанализировать свои ошибки. Сегодня у вас будет целый день для этого. Также не забывайте, что, помимо внутренних размышлений, у вас еще есть обязанности по работе.
Скорпион
Даже не пытайтесь сами справиться со своими проблемами. Попросите помощи у близких людей, они никогда не откажут вам. В этом нет ничего плохого.
Стрелец
Сегодня работа в коллективе не принесет вам никакого удовольствия. Вы с первой секунды захотите домой. Вам необходимо побороть хандру, иначе поссоритесь со всем окружением.
Козерог
Действуйте быстро и уверенно. Никаких сомнений, у вас все получится! Только беритесь за те дела, в которых вы настоящий профи.
Водолей
Осторожнее, Водолеи! Рядом с вами бродят настоящие обманщики. Запомните, если человек вам улыбается, это не означает, что он пришел к вам с хорошими намерениями.
Рыбы
Сегодня от вас будут требовать креативности. Мыслите нестандартно, чтобы впечатлить свое руководство. Перестаньте стоять на месте, двигайтесь вперед.