У СЕЛИДОВОМУ НА ПОЖЕЖІ ВОГНЕБОРЦІ ВРЯТУВАЛИ ЛІТНЮ ЖІНКУ

12 листопада о 10:25 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку на вул. Громової у м. Селидове Донецької області. За вказаною адресою виїхали чергові відділення 13-го Державного пожежно-рятувального загону.
На місці події рятувальники з’ясували, що вогнем охоплено покрівлю житлового будинку та дві господарчі споруди. У помешканні знаходилася літня жінка, яка не могла самостійно пересуватися. Рятувальники у складі ГЗДС винесли жінку на свіже повітря та передали співробітникам швидкої допомоги. Також, в результаті пожежі постраждав чоловік, 1935 року народження, який намагався самостійно загасити займання. Він був госпіталізований до терапевтичного відділення Центральної міської лікарні м. Селидове з діагнозом: отруєння чадним газом у задовільному стані.
Вогнеборці локалізували пожежу об 11:30 та ліквідували об 11:50.
Від Головного управління залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.
Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються.