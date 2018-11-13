РАДА ВЕРНУЛА АКЦИЗ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ: СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ

Верховная Рада вернула отмененный ранее налог на ввоз электромобилей из-за границы.
Соответствующую норму предусматривают принятые парламентом на прошлое неделе законопроекты №8487 и №8488.
Поддержанные Радой законы предусматривают не только формирование алгоритма налога на авто с бензиновыми и дизельными двигателями, но и введение соответствующего акциза на ввоз в Украину машин на электротяге.
До конца года украинцы могут приобрести электромобили еще без уплаты акциза, так как правительство ранее его отменило. Однако с 1 января 2019-го граждане будут обязаны платить 1 евро за 1 кВт емкости аккумулятора электромобиля. К примеру, за самый популярный в стране Nissan Leaf украинцам придется переплачивать до 30 евро. Сумма, конечно небольшая, но доплатить все равно придется.
«Я воспринимаю этот закон как продолжение льготных акцизов ДВС, который дает зеленый свет ввозу подержанных авто до 2010 года — это собственно компромисс с «евробляхами» и существенное уменьшение акциза на авто с большим объемом двигателя. Возможно, депутаты решили не забыть и о себе, принимая этот многострадальный закон. Относительно экологии и самих электромобилей, то о первом забыли совсем, а электромобили обложили смешным, но символическим налогом 1 евро за 1 кВт/ч батареи. Для популярного Лифа это будет 24 евро, для максимально премиальной Теслы — 100 евро. Но угрожающе выглядит именно тот факт, что электрокары вписали в этот закон и теперь, шансы на продолжение нулевого налогообложения просто мизерные — вряд ли депутаты будут поднимать эту автомобильную тему второй раз», — рассказал Autogeek CEO компании Electrocars Александр Кравцов.
Он считает, что в следующем году Украина, похоже, вновь станет лидером по импорту, но этот раз не экологических электромобилей, а внедорожников с большим объемом двигателя или металлолома 20 летней давности.
«Формально введение акциза на электромобили это плохо. Рынок электрокаров еще молодой, ему нужна поддержка, а вместо этого власть вводит новые налоги», — добавил Кравцов.
Не видит ничего страшного в введении акциза на электромобили Сергей Байдачный, директор департамента операционного управления продажами ООО «ЭМ ЭМ СИ УКРАИНА», официального импортера автомобилей Mitsubishi в Украине.
«Формально это, конечно, плохо. Потому что электротранспорту у нас в стране нужна поддержка. А поддержка — это, по моему мнению, избавление от налогообложения. С другой стороны, акциз — это, так сказать, налог на излишества. То есть, не на товары первой необходимости. Несчастные 40-100 евро за электромобиль заплатить не проблема, при его общей стоимости выше 10 000 долларов. В то же время, Европа уже перешла на обложение налогом выбросов CO2, а мы все еще привязаны к объему двигателя. Учитывая эффективность турбированных двигателей, объем уже не имеет прежнего значения», — указал он.